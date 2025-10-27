Virksomhedsoversigt
AlphaSense
Den gennemsnitlige Produktdesigner samlede kompensation in United States hos AlphaSense spænder fra $175K til $249K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for AlphaSense's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$199K - $236K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$175K$199K$236K$249K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos AlphaSense er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesigner hos AlphaSense in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $248,975. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos AlphaSense for Produktdesigner rollen in United States er $175,365.

