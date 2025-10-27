Virksomhedsoversigt
AlphaSense
AlphaSense Dataanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Dataanalytiker samlede kompensation in United States hos AlphaSense spænder fra $148K til $214K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for AlphaSense's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$167K - $194K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$148K$167K$194K$214K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos AlphaSense er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos AlphaSense in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $214,200. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos AlphaSense for Dataanalytiker rollen in United States er $147,600.

