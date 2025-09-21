Virksomhedsoversigt
Alloy
Den gennemsnitlige Forretningsudvikling samlede kompensation in United States hos Alloy spænder fra $154K til $216K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Alloy's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/21/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$167K - $194K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$154K$167K$194K$216K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Alloy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

10 years post-termination exercise window.



The highest paying salary package reported for a Forretningsudvikling at Alloy in United States sits at a yearly total compensation of $215,622. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alloy for the Forretningsudvikling role in United States is $154,016.

