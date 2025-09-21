Virksomhedsoversigt
Allianz
Allianz Revisor Lønninger

Den gennemsnitlige Revisor kompensationspakke in Germany hos Allianz udgør i alt €49.7K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Allianz's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/21/2025

Median Pakke
company icon
Allianz
Accountant
Munich, BY, Germany
Total per år
€49.7K
Niveau
S2
Grundløn
€49.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
1 År
Hvad er karriereniveauerne hos Allianz?

€142K

Seneste Lønindsendelser
OSS

The highest paying salary package reported for a Revisor at Allianz in Germany sits at a yearly total compensation of €72,465. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allianz for the Revisor role in Germany is €49,721.

