Allen Institute for AI Lønninger

Allen Institute for AI's løn spænder fra $111,976 i samlet kompensation om året for en Human Resources i den lave ende til $382,080 for en Virksomhedsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Allen Institute for AI. Sidst opdateret: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softwareingeniør
Median $213K
Virksomhedsudvikling
$382K
Dataanalytiker
$190K

Human Resources
$112K
Produktdesigner
$132K
Salg
$184K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Allen Institute for AI er Virksomhedsudvikling at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $382,080. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Allen Institute for AI er $186,898.

