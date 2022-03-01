Download App
Skift
Log ind
Opret konto
Alle Data
Efter Lokation
Efter Virksomhed
Efter Titel
Lønberegner
Diagramvisualiseringer
Verificerede Lønninger
Praktikpladser
Forhandlingsstøtte
Sammenlign Goder
Hvem Ansætter
2024 Lønrapport
Bedst Betalende Virksomheder
Integrer
Blog
Presse
Google
Softwareingeniør
Produktchef
New York City-området
Data Scientist
Udforsk efter forskellige stillinger
Levels FYI Logo
Lønninger
📂 Alle Data
🌎 Efter Lokation
🏢 Efter Virksomhed
🖋 Efter Titel
🏭️ Efter Branche
📍 Lønkort
📈 Diagramvisualiseringer
🔥 Realtids Percentiler
🎓 Praktikpladser
❣️ Sammenlign Goder
🎬 2024 Lønrapport
🏆 Bedst Betalende Virksomheder
💸 Beregn Mødeomkostninger
#️⃣ Lønberegner
Bidrag
Tilføj Løn
Tilføj Virksomhedsgoder
Tilføj Niveaumapping
Stillinger
Tjenester
Kandidattjenester
💵 Forhandlingscoaching
📄 CV-gennemgang
🎁 Giv en CV-gennemgang i gave
For Arbejdsgivere
Interaktive Tilbud
Realtids Percentiler 🔥
Kompensationsbenchmarking
Levels.fyi API
For Akademisk Forskning
Kompensationsdatasæt
Fællesskab
Download App
← Virksomhedsoversigt
Alkira
Arbejder du her?
Gør krav på din virksomhed
Oversigt
Lønninger
Goder
Jobs
Ny
Chat
Alkira Goder
Tilføj goder
Sammenlign
Forsikring, sundhed og velvære
Dental Insurance
Health Insurance
Vision Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Health Savings Account (HSA)
Økonomi og pension
401k
Flexible Spending Account (FSA)
Frynsegoder og rabatter
Learning and Development
Transport
Transport allowance
Vis data som tabel
Alkira Frynsegoder og fordele
Gode
Beskrivelse
Dental Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
401k
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Health Savings Account (HSA)
Offered by employer
Transport allowance
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Udvalgte jobs
Ingen udvalgte jobs fundet for Alkira
Relaterede virksomheder
LogicGate
Mindbody
Chenega
Saviynt
Smarsh
Se alle virksomheder ➜
Andre ressourcer
Årets slutlønrapport
Beregn total kompensation