AlixPartners Lønninger

AlixPartnerss løninterval spænder fra $84,619 i total kompensation årligt for en Finansanalytiker i den nedre ende til $435,750 for en Managementkonsulent i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos AlixPartners . Sidst opdateret: 8/23/2025