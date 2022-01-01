Virksomhedskatalog
Alight Solutions Lønninger

Alight Solutionss løninterval spænder fra $31,286 i total kompensation årligt for en HR i den nedre ende til $221,100 for en Indtægtsdrift i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Alight Solutions. Sidst opdateret: 8/23/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $124K
Managementkonsulent
Median $103K
Forretningsdriftsleder
$211K

Kundeservice
$39.2K
Dataanalytiker
$173K
Finansanalytiker
$142K
HR
$31.3K
Marketing-drift
$117K
Produktchef
$93.5K
Projektleder
$84.6K
Rekrutteringskonsulent
$67.7K
Indtægtsdrift
$221K
Software Engineering Leder
$188K
Løsningsarkitekt
$199K
Teknisk programleder
$216K
Ofte stillede spørgsmål

La compensació total anual mediana informada a Alight Solutions és de $123,500.

Andre ressourcer