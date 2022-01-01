Alight Solutions Lønninger

Alight Solutionss løninterval spænder fra $31,286 i total kompensation årligt for en HR i den nedre ende til $221,100 for en Indtægtsdrift i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Alight Solutions . Sidst opdateret: 8/23/2025