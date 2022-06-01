Aledade Lønninger

Virksomhedskatalog
Aledades løninterval spænder fra $96,900 i total kompensation årligt for en Dataanalytiker i den nedre ende til $250,000 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Aledade. Sidst opdateret: 8/12/2025

$160K

Softwareingeniør
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Software Engineering Leder
Median $250K
Produktchef
Median $160K

Administrativ assistent
$101K
Forretningsanalytiker
$99.5K
Dataanalytiker
$96.9K
Juridisk
$139K
Produktdesigner
$158K
Rekrutteringskonsulent
$128K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Aledade er Aktie/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at Aledade is Software Engineering Leder with a yearly total compensation of $250,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aledade is $135,430.

