Den gennemsnitlige Softwareingeniørmanager samlede kompensation in Spain hos Alan spænder fra €149K til €217K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Alan's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/3/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Alan er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
7 years post-termination exercise window.
