Alaan
Alaan Stifter Lønninger

Den gennemsnitlige Stifter samlede kompensation in United Arab Emirates hos Alaan spænder fra AED 244K til AED 341K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Alaan's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Stifter hos Alaan in United Arab Emirates ligger på en årlig samlet kompensation på AED 340,854. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Alaan for Stifter rollen in United Arab Emirates er AED 243,887.

