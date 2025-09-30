Virksomhedsoversigt
Akveo
Akveo Software Ingeniør Lønninger i Warsaw Metropolitan Area

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Warsaw Metropolitan Area hos Akveo udgør i alt PLN 225K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Akveo's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
Akveo
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per år
PLN 225K
Niveau
L2
Grundløn
PLN 225K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År i virksomheden
5 År
Års erfaring
7 År
Hvad er karriereniveauerne hos Akveo?

PLN 600K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Praktikantlønninger

Bidrag

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Akveo in Warsaw Metropolitan Area ligger på en årlig samlet kompensation på PLN 266,328. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Akveo for Software Ingeniør rollen in Warsaw Metropolitan Area er PLN 225,000.

