Akvelon Lønninger

Akvelons løninterval spænder fra $13,875 i total kompensation årligt for en Rekrutteringskonsulent i den nedre ende til $42,000 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Akvelon . Sidst opdateret: 8/21/2025