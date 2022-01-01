Virksomhedskatalog
AKQA
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

AKQA Lønninger

AKQAs løninterval spænder fra $12,040 i total kompensation årligt for en Produktdesign Manager i den nedre ende til $130,000 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos AKQA. Sidst opdateret: 8/20/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $130K
Produktdesigner
Median $65K
Forretningsanalytiker
$81.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Copywriter
$63.8K
Marketing
$119K
Produktdesign Manager
$12K
Projektleder
$112K
Software Engineering Leder
$106K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos AKQA er Softwareingeniør med en årlig samlet kompensation på $130,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos AKQA er $93,899.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for AKQA

Relaterede virksomheder

  • M.C. Dean
  • Inmar
  • HCSS
  • Caissa
  • Deltek
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer