AKQA Lønninger

AKQAs løninterval spænder fra $12,040 i total kompensation årligt for en Produktdesign Manager i den nedre ende til $130,000 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos AKQA . Sidst opdateret: 8/20/2025