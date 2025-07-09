Akkodis Lønninger

Akkodiss løninterval spænder fra $3,989 i total kompensation årligt for en Rekrutteringskonsulent i den nedre ende til $233,199 for en Salg i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Akkodis . Sidst opdateret: 8/20/2025