Aisera Lønninger

Aiseras løninterval spænder fra $31,032 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $283,575 for en Programleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Aisera . Sidst opdateret: 8/11/2025