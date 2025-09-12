Airtel Africa Lønninger

Airtel Africa's løn spænder fra $5,814 i samlet kompensation om året for en Forretningsdriftmanager i den lave ende til $241,200 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Airtel Africa . Sidst opdateret: 11/16/2025