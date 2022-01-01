Airtable Lønninger

Virksomhedskatalog
Airtables løninterval spænder fra $112,700 i total kompensation årligt for en Kundeservice i den nedre ende til $755,000 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Airtable. Sidst opdateret: 8/24/2025

$160K

Softwareingeniør
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Fuld stakk softwareingeniør

Produktdesigner
Median $230K
Produktchef
Median $255K

UX-forsker
Median $423K
Software Engineering Leder
Median $755K
Datascientist
Median $315K
Marketing-drift
Median $172K
Forretningsdrift
$388K
Forretningsanalytiker
$162K
Kundeservice
$113K
Kundesucces
$114K
HR
$116K
IT-specialist
$332K
Marketing
$191K
Produktdesign Manager
$609K
Rekrutteringskonsulent
$166K
Salgsingeniør
$165K
Cybersikkerhedsanalytiker
$362K
Løsningsarkitekt
$288K
Teknisk programleder
$470K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Airtable er RSUs underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Ofte stillede spørgsmål

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Airtable هو Software Engineering Leder بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $755,000. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Airtable هو $278,523.

