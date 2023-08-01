AI21 Labs Lønninger

AI21 Labs's løn spænder fra $98,225 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $163,785 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos AI21 Labs . Sidst opdateret: 8/31/2025