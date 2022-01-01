Agora Lønninger

Agora's løn spænder fra $59,013 i samlet kompensation om året for en Løsningsarkitekt i den lave ende til $160,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Agora . Sidst opdateret: 8/31/2025