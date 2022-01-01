Virksomhedsoversigt
Agora
Agora Lønninger

Agora's løn spænder fra $59,013 i samlet kompensation om året for en Løsningsarkitekt i den lave ende til $160,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Agora. Sidst opdateret: 8/31/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $160K
Kundesucces
$73.6K
Human Resources
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Løsningsarkitekt
$59K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Agora er Software Ingeniør med en årlig samlet kompensation på $160,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Agora er $111,440.

