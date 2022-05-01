Age of Learning Lønninger

Age of Learning's løn spænder fra $81,600 i samlet kompensation om året for en UX-forsker i den lave ende til $414,915 for en Produktmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Age of Learning . Sidst opdateret: 11/14/2025