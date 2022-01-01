Virksomhedsoversigt
Afterpay
Afterpay Lønninger

Afterpay's løn spænder fra $70,350 i samlet kompensation om året for en Revisor i den lave ende til $278,600 for en Human Resources i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Afterpay. Sidst opdateret: 9/11/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $99.9K
Revisor
$70.4K
Forretningsanalytiker
$149K

Dataanalytiker
$119K
Data Scientist
$83.5K
Human Resources
$279K
Marketing
$177K
Produktleder
Median $108K
Salg
$159K
Software Engineering Leder
$166K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Afterpay er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

