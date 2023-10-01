Virksomhedskatalog
AFRY
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

AFRY Lønninger

AFRYs løninterval spænder fra $52,470 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $97,111 for en Managementkonsulent i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos AFRY. Sidst opdateret: 8/22/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $52.5K
Forretningsanalytiker
$85.4K
Datascientist
$55.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Hardwareingeniør
$53.2K
Managementkonsulent
$97.1K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Най-високоплатената роля, докладвана в AFRY, е Managementkonsulent at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $97,111. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в AFRY, е $55,853.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for AFRY

Relaterede virksomheder

  • Airbnb
  • Netflix
  • Dropbox
  • Apple
  • Flipkart
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer