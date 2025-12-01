Virksomhedsoversigt
Affirm
  • Lønninger
  • Teknisk programmanager

  • Alle Teknisk programmanager Lønninger

Affirm Teknisk programmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Teknisk programmanager kompensationspakke in United States hos Affirm udgør i alt $300K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Affirm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/1/2025

Median Pakke
company icon
Affirm
Technical Program Manager
Seattle, WA
Total per år
$300K
Niveau
L6
Grundløn
$175K
Stock (/yr)
$125K
Bonus
$0
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Affirm?
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietype
RSU

Hos Affirm er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan:

  • 50% optjenes i 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)

  • 50% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Affirm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Affirm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Teknisk programmanager hos Affirm in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $475,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Affirm for Teknisk programmanager rollen in United States er $325,000.

Andre ressourcer

