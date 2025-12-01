Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Salg samlede kompensation in United States hos Affirm spænder fra $89.1K til $130K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Affirm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$102K - $117K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$89.1K$102K$117K$130K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietype
RSU

Hos Affirm er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan:

  • 50% optjenes i 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)

  • 50% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Affirm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Affirm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Salg hos Affirm in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $129,800. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Affirm for Salg rollen in United States er $89,100.

