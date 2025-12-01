Virksomhedsoversigt
Affirm
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Projektmanager

  • Alle Projektmanager Lønninger

Affirm Projektmanager Lønninger

Projektmanager kompensation in United States hos Affirm udgør i alt $206K pr. year for L7. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Affirm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$217K - $263K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$200K$217K$263K$280K
Almindeligt Interval
Muligt Interval
Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
Se 2 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

Optjeningsplan

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietype
RSU

Hos Affirm er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan:

  • 50% optjenes i 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)

  • 50% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Affirm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Affirm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Projektmanager tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Projektmanager hos Affirm in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $279,560. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Affirm for Projektmanager rollen in United States er $200,030.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Affirm

Relaterede virksomheder

  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Bread Financial
  • SoFi
  • LendingClub
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.