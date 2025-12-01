Affirm Produktdesigner Lønninger

Produktdesigner kompensation in United States hos Affirm spænder fra $274K pr. year for L6 til $226K pr. year for L7. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $234K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Affirm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/1/2025

Niveau Navn Total Grundløn Aktier (/yr) Bonus L4 $ -- $ -- $ -- $ -- L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $274K $175K $85.5K $13.1K L7 $226K $179K $43.3K $4K Se 2 Flere Niveauer

Optjeningsplan Primær Alternativ 1 Alternativ 2 50 % ÅR 1 50 % ÅR 2 Aktietype RSU Hos Affirm er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan: 50 % optjenes i 1st - ÅR ( 12.50 % kvartalsvis )

50 % optjenes i 2nd - ÅR ( 12.50 % kvartalsvis ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity. 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Affirm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedligt ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity. 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Affirm er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedligt ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

Hvad er optjeningsplanen hos Affirm ?

