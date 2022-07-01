AEye Lønninger

AEyes løninterval spænder fra $159,120 i total kompensation årligt for en Maskiningeniør i den nedre ende til $312,555 for en Hardwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos AEye . Sidst opdateret: 8/15/2025