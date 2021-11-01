Virksomhedsoversigt
Aeva
Aeva Lønninger

Aeva's løn spænder fra $187,018 i samlet kompensation om året for en Produktleder i den lave ende til $477,375 for en Produktdesigner i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Aeva. Sidst opdateret: 9/1/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $210K
Hardware Ingeniør
Median $225K
Maskiningeniør
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktdesigner
$477K
Produktleder
$187K
Programleder
$427K
Projektleder
$347K
25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Aeva er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

OSS

Andre ressourcer