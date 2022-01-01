Virksomhedskatalog
Advantest
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Advantest Lønninger

Advantests løninterval spænder fra $30,475 i total kompensation årligt for en Produktdesigner i den nedre ende til $263,310 for en Elektroteknisk ingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Advantest. Sidst opdateret: 8/15/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $138K

Quality Assurance (QA) softwareingeniør

Kundeservice
$38K
Dataanalytiker
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Elektroteknisk ingeniør
$263K
Hardwareingeniør
$150K
Marketing
$146K
Maskiningeniør
$41.8K
Produktdesigner
$30.5K
Programleder
$254K
Projektleder
$239K
Teknisk programleder
$249K
Teknisk forfatter
$59.3K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Advantest er Elektroteknisk ingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $263,310. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Advantest er $141,863.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Advantest

Relaterede virksomheder

  • Applied Materials
  • Texas Instruments
  • Lam Research
  • ASML
  • KLA
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer