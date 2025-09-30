Virksomhedsoversigt
Advantech
Advantech Software Ingeniør Lønninger i Greater Taipei Area

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Greater Taipei Area hos Advantech udgør i alt NT$969K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Advantech's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Total per år
NT$969K
Niveau
L1
Grundløn
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
2 År
Hvad er karriereniveauerne hos Advantech?

NT$5.09M

Seneste Lønindsendelser
Praktikantlønninger

Bidrag

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Advantech in Greater Taipei Area ligger på en årlig samlet kompensation på NT$1,305,317. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Advantech for Software Ingeniør rollen in Greater Taipei Area er NT$1,033,896.

