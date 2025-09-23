Virksomhedsoversigt
Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Software Ingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Software Ingeniør samlede kompensation in Saudi Arabia hos Advanced Communications and Electronics spænder fra SAR 122K til SAR 173K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Advanced Communications and Electronics's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Almindeligt Interval
Muligt Interval
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia ligger på en årlig samlet kompensation på SAR 172,501. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Advanced Communications and Electronics for Software Ingeniør rollen in Saudi Arabia er SAR 121,500.

