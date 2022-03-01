ADNOC Lønninger

ADNOCs løninterval spænder fra $70,446 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $196,943 for en Geologisk ingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ADNOC . Sidst opdateret: 8/12/2025