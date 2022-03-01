Virksomhedskatalog
ADNOC
ADNOC Lønninger

ADNOCs løninterval spænder fra $70,446 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $196,943 for en Geologisk ingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ADNOC. Sidst opdateret: 8/12/2025

$160K

Geologisk ingeniør
$197K
Maskiningeniør
$130K
Projektleder
$163K

Softwareingeniør
$70.4K
Teknisk programleder
$108K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos ADNOC er Geologisk ingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $196,943. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos ADNOC er $130,029.

