Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in India hos Adda247 udgør i alt ₹2.25M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Adda247's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/21/2025

Median Pakke
company icon
Adda247
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Total per år
₹2.25M
Niveau
hidden
Grundløn
₹2.25M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
₹13.93M

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Adda247 in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹5,019,010. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Adda247 for Software Ingeniør rollen in India er ₹1,543,359.

