Den gennemsnitlige Ledelseskonsulent samlede kompensation in United Kingdom hos Activision Blizzard spænder fra £138K til £188K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Activision Blizzard's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

£147K - £178K
United Kingdom
Almindeligt Interval
Muligt Interval
£138K£147K£178K£188K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

£121K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Activision Blizzard er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Ledelseskonsulent hos Activision Blizzard in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £187,850. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Activision Blizzard for Ledelseskonsulent rollen in United Kingdom er £137,649.

Andre ressourcer