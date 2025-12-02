Virksomhedsoversigt
Absa Group
Absa Group Softwareingeniørmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniørmanager samlede kompensation in South Africa hos Absa Group spænder fra ZAR 1.39M til ZAR 1.99M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Absa Group's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$91.2K - $107K
South Africa
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$79.5K$91.2K$107K$113K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos Absa Group?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniørmanager hos Absa Group in South Africa ligger på en årlig samlet kompensation på ZAR 1,989,480. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Absa Group for Softwareingeniørmanager rollen in South Africa er ZAR 1,394,336.

Andre ressourcer

