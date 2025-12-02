Virksomhedsoversigt
Absa Group
Absa Group Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniør samlede kompensation in Czech Republic hos Absa Group spænder fra CZK 1.77M til CZK 2.47M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Absa Group's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$89.3K - $104K
Czech Republic
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$82.5K$89.3K$104K$116K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Absa Group?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Absa Group in Czech Republic ligger på en årlig samlet kompensation på CZK 2,471,641. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Absa Group for Softwareingeniør rollen in Czech Republic er CZK 1,765,458.

Andre ressourcer

