Abra
Abra Software Ingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Israel hos Abra udgør i alt ₪227K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Abra's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025

Median Pakke
company icon
Abra
Software Engineer
Raanana, HM, Israel
Total per år
₪227K
Niveau
Junior
Grundløn
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
2 År
Hvad er karriereniveauerne hos Abra?
Block logo
+₪200K
Robinhood logo
+₪307K
Stripe logo
+₪69.1K
Datadog logo
+₪121K
Verily logo
+₪76K
Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Abra in Israel ligger på en årlig samlet kompensation på ₪414,480. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Abra for Software Ingeniør rollen in Israel er ₪237,197.

