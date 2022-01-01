Virksomhedskatalog
ABOUT YOU Lønninger

ABOUT YOUs løninterval spænder fra $65,128 i total kompensation årligt for en Projektleder i den nedre ende til $92,656 for en Produktdesigner i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ABOUT YOU. Sidst opdateret: 8/11/2025

Softwareingeniør
Median $69.8K
Dataanalytiker
$70.3K
Datascientist
$69.4K

Produktdesigner
$92.7K
Produktchef
$81.5K
Projektleder
$65.1K
Andre ressourcer