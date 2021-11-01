Virksomhedsoversigt
Abnormal AI
Abnormal AI Lønninger

Abnormal AI's løn spænder fra $67,409 i samlet kompensation om året for en Teknisk programmanager i den lave ende til $623,603 for en Human Resources i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Abnormal AI. Sidst opdateret: 11/14/2025

Softwareingeniør
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend Softwareingeniør

Produktmanager
Median $200K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $181K

Human Resources
$624K
Marketing
$208K
Marketingoperationer
$214K
Rekrutterer
$199K
Salg
$236K
Softwareingeniørmanager
$585K
Teknisk programmanager
$67.4K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Abnormal AI er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Abnormal AI er Human Resources at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $623,603. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Abnormal AI er $210,816.

