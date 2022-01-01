Virksomhedsoversigt
ABBYY
ABBYY Lønninger

ABBYY's løn spænder fra $36,116 i samlet kompensation om året for en IT-teknolog i den lave ende til $111,543 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ABBYY. Sidst opdateret: 9/8/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $80K
Forretningsanalytiker
$93.6K
Virksomhedsudvikling
$39.2K

Kundeservice
$36.4K
IT-teknolog
$36.1K
Marketing
$46.6K
Produktleder
$78.2K
Projektleder
$72.1K
Software Engineering Leder
$112K
Andre ressourcer