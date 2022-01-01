Virksomhedsoversigt
ABB
ABB Lønninger

ABB's løn spænder fra $6,349 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $191,040 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ABB. Sidst opdateret: 9/8/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $82.9K
Hardware Ingeniør
Median $120K
Produktdesigner
Median $98K

Data Scientist
Median $39.4K
Finansanalytiker
Median $9.3K
Revisor
$53.2K
Forretningsanalytiker
$114K
Kontrolingeniør
$28.6K
Tekstforfatter
$45.2K
Kundeservice
$6.3K
Marketing
$17.9K
Maskiningeniør
$63.5K
Produktleder
$151K
Projektleder
$154K
Salg
$86.8K
Salgsingeniør
$50.6K
Cybersikkerhedsanalytiker
$32.5K
Løsningsarkitekt
$191K
Teknisk Programleder
$76.1K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos ABB er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $191,040. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ABB er $63,528.

