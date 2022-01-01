ABB Lønninger

ABB's løn spænder fra $6,349 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $191,040 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ABB . Sidst opdateret: 9/8/2025