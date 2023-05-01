Virksomhedskatalog
Aaptiv
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed
Top Indsigter
  • Bidrag med noget unikt om Aaptiv, der kan være nyttigt for andre (f.eks. interviewtips, valg af teams, unik kultur osv.).
    • Om

    Aaptiv provides digital health and wellness coaching to individuals, companies, and organizations with a fast-growing community of members who take on average 20,000 of Aaptiv's exclusive classes each day across 15 categories. Aaptiv has transformed corporate fitness & wellness benefit programs to deliver personalized, high-quality fitness for each individual in an organization. Aaptiv members have unlimited, on-demand access to thousands of audio and video workouts and structured programs across 15 categories.

    http://www.aaptiv.com
    Hjemmeside
    2015
    Grundlagt år
    126
    Antal ansatte
    $10M-$50M
    Estimeret omsætning
    Hovedkvarter

    Få verificerede lønninger i din indbakke

    Abonner på verificerede tilbud.Du får en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Lær mere

    Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Fortrolighedspolitik og Servicevilkår gælder.

    Udvalgte Jobs

      Ingen udvalgte jobs fundet for Aaptiv

    Relaterede virksomheder

    • Flipkart
    • LinkedIn
    • Google
    • PayPal
    • Databricks
    • Se alle virksomheder ➜

    Andre ressourcer