84.51˚ Lønninger

84.51˚'s løn spænder fra $80,400 i samlet kompensation om året for en Marketing Operations i den lave ende til $252,000 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 84.51˚. Sidst opdateret: 9/7/2025

$160K

Data Scientist
Median $123K
Software Ingeniør
Median $140K

Full-Stack Softwareingeniør

Data Ingeniør

Forskningsforsker

Salg
Median $105K

Produktleder
Median $252K
Marketing Operations
$80.4K
Software Engineering Leder
$241K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos 84.51˚ er Produktleder med en årlig samlet kompensation på $252,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos 84.51˚ er $131,600.

