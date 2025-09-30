Software Ingeniør kompensation in Greater Dallas Area hos 7-Eleven spænder fra $136K pr. year for Software Engineer II til $171K pr. year for Lead Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Dallas Area udgør i alt $156K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for 7-Eleven's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
