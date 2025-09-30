Virksomhedsoversigt
7-Eleven
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Alle Software Ingeniør Lønninger

  • Greater Dallas Area

7-Eleven Software Ingeniør Lønninger i Greater Dallas Area

Software Ingeniør kompensation in Greater Dallas Area hos 7-Eleven spænder fra $136K pr. year for Software Engineer II til $171K pr. year for Lead Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Dallas Area udgør i alt $156K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for 7-Eleven's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineer I
(Entry Level)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Hvad er karriereniveauerne hos 7-Eleven?

Inkluderede Stillinger

Full-Stack Softwareingeniør

OSS

7-Eleven in Greater Dallas Area Software Ingeniør 最高薪酬方案，年度總薪酬為$173,500。
7-Eleven Software Ingeniør 職位 in Greater Dallas Area 年度總薪酬中位數為$157,000。

