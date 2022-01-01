7-Eleven Lønninger

Virksomhedsoversigt
7-Eleven's løn spænder fra $13,345 i samlet kompensation om året for en Revisor i den lave ende til $189,750 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 7-Eleven. Sidst opdateret: 9/7/2025

$160K

Software Ingeniør
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
Median $178K
Dataanalytiker
Median $90K

Software Engineering Leder
Median $190K
Produktdesigner
Median $120K
Revisor
$13.3K
Forretningsanalytiker
$86.4K
Skadebehandler
$99.5K
Kundeservice
$37.7K
Data Scientist
$126K
Finansanalytiker
$98.5K
Hardware Ingeniør
$131K
Human Resources
$119K
IT-teknolog
$32.2K
Marketing
$181K
Produktdesign Leder
$156K
Projektleder
$39.6K
Salg
$45K
Løsningsarkitekt
$127K
Venturekapitalist
$15.7K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos 7-Eleven er Software Engineering Leder med en årlig samlet kompensation på $189,750. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos 7-Eleven er $119,400.

