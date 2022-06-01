66degrees Lønninger

66degrees's løn spænder fra $131,340 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $250,848 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 66degrees . Sidst opdateret: 9/7/2025