Virksomhedsoversigt
66degrees
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

66degrees Lønninger

66degrees's løn spænder fra $131,340 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $250,848 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 66degrees. Sidst opdateret: 9/7/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $138K
Data Scientist
$181K
Produktdesigner
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Projektleder
$181K
Salg
$229K
Software Engineering Leder
$219K
Løsningsarkitekt
$251K
Teknisk Programleder
$179K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

The highest paying role reported at 66degrees is Løsningsarkitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $250,848. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 66degrees is $180,746.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for 66degrees

Relaterede virksomheder

  • Amazon
  • Flipkart
  • Lyft
  • Intuit
  • Microsoft
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer