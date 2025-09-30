Virksomhedsoversigt
3Pillar Global
3Pillar Global Software Ingeniør Lønninger i Romania

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Romania hos 3Pillar Global udgør i alt RON 173K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for 3Pillar Global's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
3Pillar Global
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Total per år
RON 173K
Niveau
Medior QA
Grundløn
RON 173K
Stock (/yr)
RON 0
Bonus
RON 0
År i virksomheden
4 År
Års erfaring
4 År
Hvad er karriereniveauerne hos 3Pillar Global?

RON 714K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Praktikantlønninger

Bidrag

Inkluderede Stillinger

Full-Stack Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos 3Pillar Global in Romania ligger på en årlig samlet kompensation på RON 308,051. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos 3Pillar Global for Software Ingeniør rollen in Romania er RON 172,578.

