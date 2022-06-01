Virksomhedsoversigt
3Pillar Global Lønninger

3Pillar Global's løn spænder fra $46,892 i samlet kompensation om året for en Produktleder i den lave ende til $217,905 for en Kundesucces i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos 3Pillar Global. Sidst opdateret: 9/7/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $47.9K

Full-Stack Softwareingeniør

Kundesucces
$218K
Produktdesigner
$164K

Produktleder
$46.9K
Projektleder
$51.1K
Salg
$80.4K
Software Engineering Leder
$60.4K
Teknisk Programleder
$107K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos 3Pillar Global er Kundesucces at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $217,905. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos 3Pillar Global er $70,384.

Andre ressourcer