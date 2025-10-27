Virksomhedsoversigt
Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for 3M's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/27/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
Almindeligt Interval
Muligt Interval
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

100 %

ÅR 3

Aktietype
RSU + Options

Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 0% optjenes i 1st-ÅR (0.00% årligt)

  • 0% optjenes i 2nd-ÅR (0.00% årligt)

  • 100% optjenes i 3rd-ÅR (100.00% årligt)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU + Options

Hos 3M er RSU + Options underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Teknisk Programleder hos 3M in Costa Rica ligger på en årlig samlet kompensation på CRC 40,031,074. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos 3M for Teknisk Programleder rollen in Costa Rica er CRC 28,642,924.

Andre ressourcer